Begal Sadis Beraksi di Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Korban Merugi Puluhan Juta Rupiah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi pencurian dengan kekerasan atau begal terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di kawasan Sekelimus, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung pada Minggu (4/1/2026).

Dalam peristiwa tersebut, satu unit sepeda motor milik korban berhasil dibawa kabur oleh pelaku.

Kapolsek Bandung Kidul Kompol Sulardjo mengatakan, peristiwa begal itu terjadi sekitar pukul 04.28 WIB.

"Benar, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Bandung Kidul, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Sekelimus, pada Minggu dini hari," kata Sulardjo saat dikonfirmasi, pada Selasa (6/1).

Ia mengungkapkan, korban dalam kejadian ini bernama EZ (42 tahun), seorang wiraswasta asal Kecamatan Regol, Kota Bandung.

Saat kejadian, korban tengah mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warn silver dengan nomor polisi D-5441-AEQ.

Sulardjo menjelaskan, berdasarkan keterangan korban, pelaku melancarkan aksinya dengan cara mengikuti kendaraan korban dari belakang.

"Pelaku mengikuti korban, lalu menabrakkan kendaraannya ke arah sepeda motor korban hingga korban terjatuh. Setelah itu, pelaku menodongkan senjata tajam jenis golok," terangnya