Selain Oknum TNI AL, Ada Keterlibatan Warga Sipil Dalam Kasus Tewasnya WAT

jabar.jpnn.com, DEPOK - Puluhan massa mendatangi Polres Metro Depok untuk menuntut pengusutan tuntas atas kematian pria berinisial WAT yang diduga menjadi korban penganiayaan.

Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, dan diduga melibatkan oknum anggota TNI Angkatan Laut (AL) serta sejumlah warga sipil.

Kuasa hukum istri korban, Syarif Hasan Salampessy, mengatakan kedatangannya ke Polres Metro Depok bertujuan untuk membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

“Hari ini kami mendatangi Polres Metro Depok dalam rangka membuat laporan polisi terkait dugaan penganiayaan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia,” ujar Syarif, Senin (5/1).

Syarif menjelaskan, selain melaporkan oknum anggota TNI AL yang diduga melakukan penganiayaan dan kini telah ditangani oleh Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), pihaknya juga melaporkan sejumlah warga sipil yang diduga turut terlibat dalam kejadian tersebut.

“Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa pelaku merupakan oknum anggota TNI AL yang sudah ditangani POMAL. Namun, laporan yang kami buat hari ini juga mencakup dugaan keterlibatan warga sipil, di antaranya Ketua RT setempat dan beberapa orang lainnya,” jelasnya.

Baca Juga: Kadispenal Benarkan Oknum TNI AL Pelaku Penganiayaan di Depok

Berdasarkan hasil investigasi awal yang dilakukan tim kuasa hukum, pihak keluarga korban menduga adanya unsur kesengajaan dan perencanaan dalam peristiwa tersebut. Oleh karena itu, mereka menilai kasus ini tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan biasa.

“Ini bukan kasus penganiayaan biasa, bukan pencurian, dan bukan penipuan. Kami menduga ini merupakan kasus pembunuhan yang penanganannya harus dilakukan secara serius dan ekstra,” tegas Syarif.