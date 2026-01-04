JPNN.com

Ibu Hamil Selundupkan Narkoba di Lapas Banceuy, Sabu-sabu Disimpan di Payudara

Minggu, 04 Januari 2026 – 10:00 WIB
Ibu Hamil Selundupkan Narkoba di Lapas Banceuy, Sabu-sabu Disimpan di Payudara - JPNN.com Jabar
Petugas Lapas Kelas IIA Banceuy menggagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu dan obat keras tertentu yang dilakukan seorang ibu hamil berinisial DP. Foto: doc. Lapas Banceuy

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Seorang ibu hamil berinisial DP coba menyelundupkan narkoba dan obat keras tertentu ke dalam Lapas Kelas IIA Banceuy.

Barang haram tersebut disembunyikan dibagian intim wanita.

Kepala Lapas Kelas IIA Banceuy Eris Ramdani mengatakan, kejadian berawal saat DP yang hendak mengunjungi warga binaan berinisial MS.

Dia merupakan narapidana kasus pencurian dengan vonis 3 tahun penjara.

Dikarenakan dalam kondisi hamil, DP tidak dilakukan pemeriksaan X-ray dan body scanner. Namun, pemeriksaan secara manual tetap dilakukan.

Dari pemeriksaan ini, petugas menemukan delapan paket sabu-sabu dan 20 butir obat keras yang disembunyikan DP.

"Ditemukanlah bungkusan di sekitar payudara. Jadi, hari ini kami dapat gagalkan," kata Eris, dalam keterangan resminya, Minggu (4/1/2026).

Petugas langsung mengamankan DP guna menjalani pemeriksaan terkait temuan sejumlah paket narkoba di bagian intimnya.

Petugas Lapas Banceuy menggagalkan upaya penyelundupan narkoba yang dilakukan seorang ibu hamil. Barang haram disembunyikan di bagian payudara.
