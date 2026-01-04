Ibu Hamil Selundupkan Narkoba di Lapas Banceuy, Sabu-sabu Disimpan di Payudara

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Seorang ibu hamil berinisial DP coba menyelundupkan narkoba dan obat keras tertentu ke dalam Lapas Kelas IIA Banceuy.

Barang haram tersebut disembunyikan dibagian intim wanita.

Kepala Lapas Kelas IIA Banceuy Eris Ramdani mengatakan, kejadian berawal saat DP yang hendak mengunjungi warga binaan berinisial MS.

Dia merupakan narapidana kasus pencurian dengan vonis 3 tahun penjara.

Dikarenakan dalam kondisi hamil, DP tidak dilakukan pemeriksaan X-ray dan body scanner. Namun, pemeriksaan secara manual tetap dilakukan.

Dari pemeriksaan ini, petugas menemukan delapan paket sabu-sabu dan 20 butir obat keras yang disembunyikan DP.

"Ditemukanlah bungkusan di sekitar payudara. Jadi, hari ini kami dapat gagalkan," kata Eris, dalam keterangan resminya, Minggu (4/1/2026).

Petugas langsung mengamankan DP guna menjalani pemeriksaan terkait temuan sejumlah paket narkoba di bagian intimnya.