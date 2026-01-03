JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Kadispenal Benarkan Oknum TNI AL Pelaku Penganiayaan di Depok

Kadispenal Benarkan Oknum TNI AL Pelaku Penganiayaan di Depok

Sabtu, 03 Januari 2026 – 19:30 WIB
Kadispenal Benarkan Oknum TNI AL Pelaku Penganiayaan di Depok - JPNN.com Jabar
Ilustrasi penganiayaan. Foto: Antara

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kadispenal Laksamana Pertama Tunggul membenarkan oknum anggota TNI AL yakni Serda M menjadi salah satu terduga pelaku penganiayaan terhadap dua pria di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, pada Jumat (2/1/2026) dini hari.

“TNI AL menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban terkait insiden penganiayaan yang terjadi di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, pada Jumat dini hari (2/1),” ucapnya dalam keterangan, Sabtu (3/1).

Dia membenarkan, bahwa Serda M menjadi terduga pelaku dalam peristiwa penganiayaan tersebut.

Baca Juga:

“Bahwa benar salah satu dari terduga pelaku adalah oknum anggota TNI AL atas nama Serda M,” terangnya.

Tunggul menjelaskan, peristiwa tersebut, bermula saat Serda M bersama warga mencurigai bahwa dua orang yang datang ke wilayah tempat tinggalnya diduga akan melaksanakan transaksi ilegal.

Serda M bersama warga melakukan tindakan kekerasan fisik secara berlebihan kepada kedua korban, yang berakibat satu orang meninggal dunia setelah sempat dibawa ke RS Bhayangkara Brimob, sementara satu korban lainnya mengalami luka berat.

Baca Juga:

?TNI AL melalui Polisi Militer Kodaeral III telah mengamankan terlapor Serda M, dan telah menerima pelimpahan berkas perkara dari Polsek Cimanggis.

“Saat ini, Serda M sedang menjalani proses pemeriksaan intensif atas perbuatannya secara hukum militer,” ungkapnya.

Kadispenal Laksamana Pertama Tunggul membenarkan oknum anggota TNI AL yakni Serda M menjadi salah satu terduga pelaku penganiayaan
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   penganiayaan kasus penganiayaan anggota tni al oknum tni al kadispenal

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU