Polisi: Oknum TNL 2 Diduga Jadi Pelaku Penganiayaan 2 Pria di Depok

Sabtu, 03 Januari 2026 – 19:01 WIB
Ilustrasi penganiayaan. Ilustrator: Ardissa Barack/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dua pria berinisial WAT (24 tahun) dan DN (39 tahun) diduga menjadi korban penganiayaan, di Gang Swadaya, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, satu orang dinyatakan meninggal dunia.

Diketahui, aksi tersebut terjadi pada Jumat (2/1/26) dini hari.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, bahwa korban bukan merupakan warga sekitar, melainkan warga Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok.

“Pihak korban sudah membuat laporan ke Polres tadi pagi,” ucapnya saat dikonfirmasi.

Made menuturkan, saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan para saksi terkait peristiwa tersebut.

“Masih dilakukan pemeriksaan para saksi,” terangnya.

Dia mengungkapkan, bahwa pelaku penganiayaan tersebut diduga merupakan oknum TNI AL.

“Pelaku penganiayaan diduga anggota TNI Al pangkat Serda,” ungkapnya.

Polisi sebut pelaku penganiayaan yang terjadi di Sukatani, Kota Depok merupakan oknum anggota TNI AL dan saat ini sudah ditangani oleh POMAL
