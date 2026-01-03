2 Pria Jadi Korban Penganiayaan di Depok, 1 Meninggal Dunia

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dua pria berinisial WAT (24 tahun) dan DN (39 tahun) diduga menjadi korban penganiayaan, di Gang Swadaya, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, peristiwa kejahatan itu pertama kali diketahui oleh pihak kepolisian pada Jumat (2/1/2026) sekira pukul 04.30 WIB.

Made menuturkan, kedua korban ditemukan di dalam sebuah mobil box dengan kondisi mengenaskan.

“Menurut informasi, Polsek Cimanggis menerima dua orang korban penganiayaan yang berada di mobil box,” ucapnya, Sabtu (3/1/2026).

Dia menuturkan, setelah ditemukan, kedua korban langsung dibawa ke RS Brimob Kelapa Dua, untuk mendapatkan penanganan medis.

Namun, lanjut Made, korban WAT dinyatakan meninggal dunia saat dilakukan perawatan medis.

“Namun, setelah dilakukan perawatan korban inisial WAT dinyatakan meninggal dunia oleh dokter, satu korban lainnya selamat dan masih dalam perawatan,” tutur.

Saat ini, korban sudah membuat laporan ke Polres Metro Depok. (mcr19/jpnn)