JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal 2 Pria Jadi Korban Penganiayaan di Depok, 1 Meninggal Dunia

2 Pria Jadi Korban Penganiayaan di Depok, 1 Meninggal Dunia

Sabtu, 03 Januari 2026 – 17:00 WIB
2 Pria Jadi Korban Penganiayaan di Depok, 1 Meninggal Dunia - JPNN.com Jabar
Ilustrasi penganiayaan. Ilustrasi Rara/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dua pria berinisial WAT (24 tahun) dan DN (39 tahun) diduga menjadi korban penganiayaan, di Gang Swadaya, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, peristiwa kejahatan itu pertama kali diketahui oleh pihak kepolisian pada Jumat (2/1/2026) sekira pukul 04.30 WIB.

Made menuturkan, kedua korban ditemukan di dalam sebuah mobil box dengan kondisi mengenaskan.

Baca Juga:

“Menurut informasi, Polsek Cimanggis menerima dua orang korban penganiayaan yang berada di mobil box,” ucapnya, Sabtu (3/1/2026).

Dia menuturkan, setelah ditemukan, kedua korban langsung dibawa ke RS Brimob Kelapa Dua, untuk mendapatkan penanganan medis.

Namun, lanjut Made, korban WAT dinyatakan meninggal dunia saat dilakukan perawatan medis.

Baca Juga:

“Namun, setelah dilakukan perawatan korban inisial WAT dinyatakan meninggal dunia oleh dokter, satu korban lainnya selamat dan masih dalam perawatan,” tutur.

Saat ini, korban sudah membuat laporan ke Polres Metro Depok. (mcr19/jpnn)

Dua pria di Depok diduga jadi korban penganiayaan, polisi sebut korban ditemukan di dalam mobil box

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   penganiayaan kota depok Polres Metro Depok dugaan penganiayaan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU