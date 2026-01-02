2 Remaja Jadi Korban Pengeroyokan Geng Motor di Margonda Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sejoii remaja menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh sekelompok geng motor di Jalan Margonda Raya, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, pada Rabu (31/12) malam.

Dua korban tersebut yakni MK (23 tahun) dan RS (24 tahun), yang merupakan warga Cagar Alam, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Katim 2 Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok, Ipda Suwinta mengatakan, pihaknya langsung bergerak setelah menerima laporan melalui call center 110 terkait adanya dugaan tindak penganiayaan.

“Setalah menerima laporan adanya dugaan penganiayaan di depan Margonda, tim langsung menuju ke tempat kejadian perkara,” ucapnya, Jumat (2/1).

Dirinya menuturkan, korban mengalami luka ringan akibat tusukan senjata tajam, dan keduanya sempat mendapatkan perawatan di RS Bunda Margonda yang tak jauh dari lokasi kejadian.

Dirinya menjelaskan, kejadian tersebut bermula saat sekelompok pengendara motor yang berjumlah sekitar lima unit melaju secara ugal-ugalan, di kawasan perbatasan selama datang Kota Depok dari arah Jakarta.

Baca Juga: 195 Personel Polres Metro Depok Naik Pangkat di Penghujung 2025

Saat itu, korban tengah mengendarai sepeda motor mencoba menegur aksi berbahaya tersebut.

Namun, teguran itu justru membuat sekelompok tersebut merasa emosi, hingga melakukan penganiayaan terhadap korban.