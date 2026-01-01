JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Sepanjang 2025 Polresta Cirebon Amankan 177 Tersangka Kasus Narkoba

Sepanjang 2025 Polresta Cirebon Amankan 177 Tersangka Kasus Narkoba

Kamis, 01 Januari 2026 – 23:00 WIB
Sepanjang 2025 Polresta Cirebon Amankan 177 Tersangka Kasus Narkoba - JPNN.com Jabar
Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni saat memberikan keterangan di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (1/1/2026). ANTARA/HO-Polresta Cirebon.

jabar.jpnn.com, CIREBON - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon meringkus sebanyak 177 tersangka kasus narkoba selama periode Januari hingga Desember 2025 dari hasil pengungkapan 138 perkara di wilayah tersebut.

“Pengungkapan tersebut menjadi komitmen kami, dalam menekan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang,” kata Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni dalam keterangannya di Cirebon, Kamis (1/1).

Dari pengungkapan itu, kata dia, polisi menyita sejumlah barang bukti narkotika dan obat terlarang dengan jumlah cukup besar dari berbagai jenis.

Baca Juga:

Ia merinci barang bukti yang diamankan berupa sabu-sabu seberat 138,87 gram, tembakau sintetis 47,74 gram, serta ganja seberat 3.620,31 gram.

Selain itu, pihaknya turut menyita 228 butir psikotropika dan 257.246 butir obat keras terbatas yang diedarkan tanpa izin.

Para pelaku, lanjut dia, saat ini sedang diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku terkait tindak pidana narkoba dan obat keras.

Baca Juga:

“Penindakan terhadap peredaran narkoba tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan penyelidikan, operasi rutin, hingga pengembangan jaringan pelaku,” katanya.

Tak hanya kasus narkotika, Polresta Cirebon melaksanakan pula kegiatan penegakan hukum melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dan Operasi Pekat.

Polresta Cirebon meringkus sebanyak 177 tersangka kasus narkoba selama periode Januari hingga Desember 2025 dari hasil pengungkapan 138 perkara
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kasus narkoba kasus narkotika polresta cirebon kota cirebon ganja sabu-sabu obat terlarang tembakau sintetis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU