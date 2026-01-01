Polres Cianjur Berhasil Membongkar 156 Kasus Narkoba Sepanjang 2025

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Kepolisian Resor (Polres) Cianjur mencatat selama tahun 2025 mengungkap 156 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 213 orang dan barang bukti berupa ganja, sabu-sabu, tembakau sintetis, dan ribuan butir obat terlarang.

Kapolres Cianjur, AKBP Rohman Yongki Dilatha di Cianjur, Kamis (1/1), mengatakan pengungkapan kasus narkoba tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya menurun 12 persen atau sebanyak 23 kasus dengan jumlah tersangka juga menurun 14 persen atau sebanyak 36 tersangka.

"Berbagai cara dilakukan termasuk menggencarkan program bersama masyarakat, selain patroli gabungan dan kegiatan yang ditingkatkan lainnya, guna menekan berbagai kasus penyakit masyarakat," katanya.

Dia menjelaskan kasus yang cukup mencolok adalah peredaran narkotika jenis ganja dengan barang bukti sebanyak 8,4 kilogram yang diamankan dari tangan sejumlah tersangka setelah dilakukan pengembangan.

Sedangkan dari kasus lainnya, kata dia, petugas menyita barang narkotika jenis sabu sebanyak 348,95 gram, psikotropika 722 butir, tembakau sintetis 1.457,58 gram, dan ribuan butir obat keras tertentu.

"Barang bukti yang diamankan menunjukkan kuantitas yang signifikan sebagai bentuk komitmen Kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di Cianjur," katanya.

Untuk menekan peredaran dan penyalahguna narkotika dan penyakit masyarakat di Cianjur, tutur dia, pihaknya menggencarkan patroli presisi pada malam hingga dini hari, termasuk patroli Tim Maung, Subuh Keliling, Patroli Mojang Lodaya, Polisi Peduli Anak Sekolah dan Lapor Kapolres.

Menurut dia, melalui kegiatan yang ditingkatkan dari berbagai satuan di Polres Cianjur, termasuk jajaran polsek dapat menekan berbagai penyakit masyarakat termasuk peredaran narkotika sepanjang 2025.