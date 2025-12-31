JPNN.com

Polisi Tangkap 3 Pengedar Sabu-sabu di Depok dan Bogor, Sita 1,296 Kilogram Barang Bukti

Rabu, 31 Desember 2025 – 14:00 WIB
Polisi Tangkap 3 Pengedar Sabu-sabu di Depok dan Bogor, Sita 1,296 Kilogram Barang Bukti - JPNN.com Jabar
Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari saat menunjukan barang bukti sabu-sabu kepada awak media. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Jajaran Polsek Bojongsari mengamankan tiga orang terduga pengedar narkotika jenis sabu-sabu berinisial G (29), A (27), dan W (40 tahun).

Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti sabu dengan total berat mencapai 1,296 kilogram.

Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari, menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula pada Sabtu (22/11).

Saat itu, tersangka G diamankan oleh warga di wilayah Bojongsari karena dicurigai mengedarkan narkoba. Dari hasil penggeledahan, ditemukan sabu-sabu seberat 1,37 gram.

“Setelah tersangka G diamankan, tim Opsional Reskrim Polsek Bojongsari melakukan pengembangan,” ujar Fauzan.

Dari hasil pengembangan tersebut, polisi kembali menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 0,57 gram di kawasan Pondok Terong, Kota Depok.

Pengembangan selanjutnya mengarah pada tersangka A, yang diamankan di wilayah Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Dari tangan A, polisi menyita sabu-sabu dengan berat 294,47 gram.

“Berdasarkan keterangan tersangka A, kami kemudian mengamankan tersangka W dengan barang bukti sabu-sabu seberat 996 gram,” jelas Fauzan.

Polres Metro Depok meringkus 3 pengedar sabu-sabu dan berhasil mengamankan 1,2 kilogram barang bukti
