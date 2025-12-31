Polsek Cimanggis Depok Ringkus Komplotan Begal Berkedok Debt Collector

jabar.jpnn.com, DEPOK - Anggota Polsek Cimanggis berhasil meringkus empat pelaku pembegalan bermodus debt collector atau mata elang (matel) yang beraksi di wilayah Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Keempat tersangka ditangkap di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriono, mengatakan para tersangka berinisial RP (32), NK (41), AK (37), dan MT (29).

Penangkapan dilakukan pada Selasa (16/12/2025) setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan korban.

“Para pelaku ini melakukan aksi pembegalan dengan modus seolah-olah sebagai debt collector,” ujar Jupriono.

Berdasarkan hasil penyelidikan, para tersangka tidak memiliki kuasa penagihan dari perusahaan pembiayaan atau leasing mana pun.

Mereka hanya mengaku sebagai petugas penagih untuk melancarkan aksinya.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (29/11/2025) di wilayah Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos.