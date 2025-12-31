BNN Jabar: Ekstasi Tak Lagi Murni MDMA, Kandungannya Kian Mematikan!

JPNN.com

Rabu, 31 Desember 2025 – 12:00 WIB
Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol. M. Arief Ramdhani saat memberikan keterangan resmi kepada awak media. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa narkotika jenis ekstasi yang beredar saat ini tidak lagi mengandung satu zat tunggal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, ekstasi kini diketahui merupakan campuran berbagai bahan sintetis berisiko tinggi yang dapat memperbesar ancaman kesehatan bagi penggunanya.

Temuan tersebut terungkap dari hasil pengungkapan kasus narkotika di Kabupaten Karawang.

Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol. M. Arief Ramdhani, menyebutkan bahwa temuan ini menjadi sinyal kuat adanya perubahan pola peredaran dan karakter narkotika di Indonesia.

“Ekstasi yang disita tidak lagi murni mengandung MDMA. Berdasarkan hasil laboratorium ditemukan kandungan beberapa zat lain, termasuk bahan sintetis dan cairan tertentu yang jauh lebih berbahaya,” ujar Arief.

Menurutnya, perubahan karakter narkotika tersebut membuat risiko kesehatan pengguna menjadi semakin tidak terprediksi dan dapat mempercepat dampak fatal, termasuk kerusakan jaringan tubuh.

Strategi Pencegahan dan Ketahanan Masyarakat

Secara nasional, BNN terus menjalankan strategi terukur dan berkelanjutan dengan fokus menekan prevalensi penyalahgunaan narkotika serta memperkuat ketahanan masyarakat.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat berhasil membongkar peredaran narkoba yang mengandung zat campuran
