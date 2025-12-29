Selain Menganiaya Istrinya Hingga Buta, Pelaku KDRT di Depok Juga Positif Narkoba

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepolisian mengamankan Rifqi Aditya (20 tahun) atas dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya di wilayah Berahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kebutaan dan harus menjalani perawatan medis intensif.

Peristiwa dugaan KDRT itu terjadi pada Selasa (23/12) sekitar pukul 15.30 WIB.

Setelah menerima laporan, petugas kepolisian segera melakukan penanganan dan mengamankan terduga pelaku di kediamannya.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, bahwa saat melakukan kekerasan tersebut, pelaku berada di bawah pengaruh narkoba.

“Ada satu barang bukti yang kami amankan, yaitu satu buah alat hisap sabu-sabu di dalam boks handphone,” ucapnya.

Ketika dilakukan pemeriksaan, ternyata pelaku memang positif menggunakan barang terlarang.

“Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata diketahui pelaku menggunakan sab-sabu dan ganja,” ungkapnya.