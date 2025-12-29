Seorang Pedagang Buah Jadi Korban Pembacokan di Kota Bandung

JPNN.com

Senin, 29 Desember 2025 – 12:55 WIB
Ilustrasi pembacokan dan penusukan dengan senjata tajam. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pria berinisial MDA (19 tahun) melakukan pemalakan terhadap pedagang buah di Jalan Terusan Margacinta, Buahbatu, Kota Bandung pada Minggu (28/12/2025).

Dalam aksinya, pelaku menggunakan senjata tajam untuk menyakiti korban.

Kapolsek Buahbatu Kompol Rezky Kurniawan mengatakan, peristiwa terjadi sekitar pukul 20.30 WIB. MDA bersama rekannya mendatangi sebuah toko buah untuk meminta uang secara paksa.

Korban yang tengah menata buah kaget saat dipalak oleh MDA. Korban menolak untuk memberikan uangnya.

Pelaku yang kesal kemudian membacokkan senjata tajam ke tubuh korban.

"Karena permintaan tersebut tidak dipenuhi, pelaku sempat meninggalkan lokasi, tetapi kembali dan melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam," kata Rezky saat dikonfirmasi, Senin (29/12).

Akibat kejadian ini, korban mengalami luka lebam dan robek di bagian belakang kepala. Sementara MDA bersama rekannya meninggalkan lokasi kejadian.

Polsek Buahbatu yang menerima informasi adanya insiden tersebut langsung mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan.

