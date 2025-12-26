Polisi Tangkap Pemuda Pengirim Email Ancaman Bom ke 10 Sekolah Swasta di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi mengamankan tersangka berinisial HYL (23 tahun) yang merupakan pengirim email ancaman bom yang dikirimkan ke 10 sekolah swasta di Kota Depok.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama mengatakan, setelah menerima laporan dari salah satu sekolah terkait adanya ancaman, pihaknya langsung bergerak mengejar pelaku.

Pihaknya langsung melakukan rangkaian penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti.

“Sehingga kami meyakini, dan kami menetapkan tersangka atas nama saudara H,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, bahwa tersangka merupakan mantan pacar dari Kamila (nama yang tercantum dalam email).

“Yang bersangkutan sempat berpacaran, pada tahun 2022,” ujarnya.

“Yang bersangkutan masih mahasiswa di Universitas Swasta, jurusan IT,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya acaman tersebut dikirimkan melalui email ke 10 sekolah swasta di Depok, pada Selasa (23/12) sekitar pukul 02.32 WIB.