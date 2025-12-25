JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polda Jabar Ungkap Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Wiraswasta Sumedang di Medsos

Polda Jabar Ungkap Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Wiraswasta Sumedang di Medsos

Kamis, 25 Desember 2025 – 14:00 WIB
Polda Jabar Ungkap Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Wiraswasta Sumedang di Medsos - JPNN.com Jabar
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan (kiri) dan Wadirsiber Polda Jabar AKBP Mujianto (kanan) dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Rabu (24/12/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direkktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Barat mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilaporkan seorang wiraswasta berinisial HP yang berdomisili di Kabupaten Sumedang.

Laporan tersebut teregister dengan nomor LPB/684/XII/2025/SPKT Polda Jawa Barat tertanggal 17 Desember 2025.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah penyelidikan dan penyidikan pada 19 Desember 2025.

Baca Juga:

Dari rangkaian penyelidikan, penyidik menetapkan tiga orang sebagai terlapor, masing-masing inisial FM (wiraswasta asal Garut), RRR (wiraswasta Garut), AF (wiraswasta asal Bali).

"Pemilik akun telah memposting kalimat menuduh yang tidak sebenarnya kepada pelapor,” kata Hendra di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Rabu (24/12/2025) malam.

Hendra menjelaskan, pelapor juga menemukan unggahan lain di TikTok yang menampilkan foto dirinya dengan editan berlebihan, seperti bertanduk dan bertaring, hingga merasa dirugikan dan melaporkan ke polisi.

Baca Juga:

Polisi juga telah memeriksa sedikitnya empat saksi, termasuk pelapor, serta meminta keterangan ahli ITE, ahli bahasa, dan ahli sosiologi hukum.

Selain itu, penyidik menyita tiga unit ponsel, dua unit laptop, sejumlah dokumen, serta flashdisk berisi 64 GB data sebagai barang bukti. Semua barang bukti kini diamankan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar.

Polda Jabar mengungkap dugaan pencemaran nama baik lewat medsos. Tiga wiraswasta jadi terlapor, polisi menyita ponsel dan laptop sebagai barang bukti.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polda jabar pencemaran nama baik dugaan pencemaran nama baik pelaporan wiraswasta laporan pengusaha

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU