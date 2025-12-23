JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polisi Masih Selidiki Pengirim Email yang Mengancam Bom ke 10 Sekolah di Depok

Polisi Masih Selidiki Pengirim Email yang Mengancam Bom ke 10 Sekolah di Depok

Selasa, 23 Desember 2025 – 21:00 WIB
Polisi Masih Selidiki Pengirim Email yang Mengancam Bom ke 10 Sekolah di Depok - JPNN.com Jabar
Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 10 sekolah di Kota Depok mendapatkan teror bom yang dikirimkan melalui surat elektronik (email), pada Selasa (23/12) dini hari.

Adapun sekolah-sekolah tersebut, yakni SMA Arrahman, SMA Al Mawaddah, SMAM 4 Depok, SMA PGRI1, SMA Bintara Depok, Budi Bakti, SMA Cakra Buana, SMA 7 Sawangan, SMA Nururrahman, dan SMAN 6 Depok.

Diketahui, dalam email tersebut dicantumkan alamat rumah dan asal sekolah pengirim.

Baca Juga:

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, bahwa pihak kepolisian sudah mendatangi alamat rumah yang tertera dalam email.

“Ya, dari penyidik Polres Metro Depok sudah mendatangi lokasi yang disebutkan oleh terduga pelaku. Namun, belum menemukan si pengirim pesan tersebut. Hasil sementara masih belum ditemukan,” ucapnya, Selasa (23/12) malam.

Sehingga sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan.

Baca Juga:

“Namun saat ini masih terus dilakukan penyidikan, dan akan kami sampaikan nanti hasil dari penyidikan tersebut,” ujarnya.

Pihaknya juga akan menyelidiki, apakah pelaku benar mengirimkan pesan tersebut, atau hanya namanya yang dicatut.

Polisi hingga kini masih terus melakukan penyelidikan terkait pengirim email ancaman bom yang dikirimkan ke 10 sekolah di Kota Depok
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok ancaman bom ancaman bom Depok ancaman bom via email teror bom sekolah Depok teror bom sma depok teror bom Depok teror bom sekolah sekolah di Depok diteror bom Polres Metro Depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU