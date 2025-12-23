Polisi Masih Selidiki Pengirim Email yang Mengancam Bom ke 10 Sekolah di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 10 sekolah di Kota Depok mendapatkan teror bom yang dikirimkan melalui surat elektronik (email), pada Selasa (23/12) dini hari.

Adapun sekolah-sekolah tersebut, yakni SMA Arrahman, SMA Al Mawaddah, SMAM 4 Depok, SMA PGRI1, SMA Bintara Depok, Budi Bakti, SMA Cakra Buana, SMA 7 Sawangan, SMA Nururrahman, dan SMAN 6 Depok.

Diketahui, dalam email tersebut dicantumkan alamat rumah dan asal sekolah pengirim.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, bahwa pihak kepolisian sudah mendatangi alamat rumah yang tertera dalam email.

“Ya, dari penyidik Polres Metro Depok sudah mendatangi lokasi yang disebutkan oleh terduga pelaku. Namun, belum menemukan si pengirim pesan tersebut. Hasil sementara masih belum ditemukan,” ucapnya, Selasa (23/12) malam.

Sehingga sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan.

“Namun saat ini masih terus dilakukan penyidikan, dan akan kami sampaikan nanti hasil dari penyidikan tersebut,” ujarnya.

Pihaknya juga akan menyelidiki, apakah pelaku benar mengirimkan pesan tersebut, atau hanya namanya yang dicatut.