10 Sekolah di Depok Dapat Ancaman Bom, Polisi: Tidak Ada Benda Mencurigakan

Selasa, 23 Desember 2025 – 20:00 WIB
Tim saat melakukan pengecekan di salah satu sekolah yang diteror bom. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 10 sekolah di Kota Depok mendapatkan teror bom yang dikirimkan melalui surat elektronik (email), pada Selasa (23/12) dini hari.

Adapun sekolah-sekolah tersebut, yakni SMA Arrahman, SMA Al Mawaddah, SMAM 4 Depok, SMA PGRI1, SMA Bintara Depok, Budi Bakti, SMA Cakra Buana, SMA 7 Sawangan, SMA Nururrahman, dan SMAN 6 Depok.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, bahwa ancaman tersebut dikirimkan melalui email ke 10 sekolah di Depok.

“Hari ini kami menerima informasi bahwa memang ada ancaman dari seseorang yang mengaku dengan menggunakan akun inisial K, seorang perempuan, di mana email tersebut ditujukan ke 10 sekolah yang ada di Kota Depok,” ucapnya, Selasa (23/12) malam.

Setelah menerima informasi tersebut, dari Polres Metro Depok, khususnya pihak Reskrim melakukan pengecekan, melakukan penyelidikan terhadap ancaman teror tersebut dan sudah dilakukan pengecekan oleh tim Jibom ataupun tim Gegana dari Kelapa Dua (Brimob).

“Dari 10 sekolah yang diancam oleh terduga pelaku, enam sekolah sudah kami lakukan pengecekan dan sisanya 4 sekolah lainnya masih dalam proses hingga malam ini,” jelasnya.

Dari enam sekolah tersebut, Made menuturkan tidak ditemukan adanya benda mencurigakan.

Namun, hingga kini tim masih terus melakukan pengecekan di beberapa sekolah lainnya.

