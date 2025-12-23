Penjelasan Kepala SMA PGRI 1 Depok Soal Ancama Bom Via Email ke Sekolah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sejumlah sekolah di Kota Depok menerima ancaman teror bom yang dikirimkan melalui surat elektronik (email) pada Selasa (23/12) dini hari.

Ancaman tersebut langsung ditindaklanjuti aparat kepolisian dengan melakukan pengecekan di seluruh sekolah yang disebutkan dalam email.

Adapun sekolah-sekolah yang menjadi sasaran teror tersebut antara lain SMA Arrahman, SMA Al Mawaddah, SMAM 4 Depok, SMA PGRI 1, SMA Bintara Depok, Budi Bakti, SMA Cakra Buana, SMA 7 Sawangan, SMA Nururrahman, dan SMAN 6 Depok.

Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) dari Brimob bersama jajaran Polres Metro Depok mendatangi seluruh sekolah tersebut untuk memastikan keamanan lingkungan sekolah.

Pengecekan dilakukan secara menyeluruh guna mengantisipasi potensi ancaman yang membahayakan keselamatan warga sekolah.

Kepala SMA PGRI 1 Depok, Nina Marliana, mengungkapkan bahwa dirinya pertama kali mengetahui adanya ancaman tersebut melalui forum kepala sekolah di Kota Depok.

Email berisi ancaman bom itu diketahui masuk ke email resmi sekolah pada pukul 02.32 WIB.

“Kami mendapat informasi dari sesama anggota Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS) dan Forum Kepala Sekolah Depok. Ternyata ada beberapa sekolah yang menerima email serupa,” ujar Nina.