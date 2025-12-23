Teror Bom via Email Gegerkan Sekolah-Sekolah di Depok, Berikut Isi Pesan Ancamannya, Lengkap!

JPNN.com

Tim penjinak bahan peledak (jihandak) Brimob turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan sterilisasi soal ancaman dan teror bom di sekolah. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sejumlah sekolah di Kota Depok mendapatkan teror bom yang dikirimkan melalui email.


Adapun sekolah-sekolah tersebut, yakni

data sekolah yang disebut pelaku yakni, SMA Arrahman, SMA Al Mawaddah, SMAM 4 Depok, SMA PGRI1, SMA Bintara Depok, Budi Bakti, SMA Cakra Buana, SMA 7 Sawangan, SMA Nururrahman, dan SMAN 6 Depok.

Terlihat, tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Brimob, serta Polres Metro Depok sudah mendatangi seluruh sekolah tersebut untuk melakukan pengecekan.

Sejumlah sekolah di Kota Depok menerima teror bom yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).

Ancaman tersebut langsung ditindaklanjuti aparat kepolisian dengan melakukan pengecekan dan sterilisasi di seluruh sekolah yang disebutkan dalam pesan tersebut.

Sekolah-sekolah yang tercantum dalam email ancaman antara lain SMA Arrahman, SMA Al Mawaddah, SMAM 4 Depok, SMA PGRI 1 Depok, SMA Bintara Depok, SMA Budi Bakti, SMA Cakra Buana, SMA 7 Sawangan, SMA Nururrahman, serta SMAN 6 Depok.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Gegana Brimob bersama personel Polres Metro Depok mendatangi seluruh lokasi untuk memastikan kondisi aman.

Sejumlah sekolah di Kota Depok mendapatkan acaman bom yang dikirimkan pelaku melalui email. Berikut isi ancaman email yang dikirimkan terduga pelaku
