Teror Bom via Email Gegerkan Sekolah-Sekolah di Depok, Berikut Isi Pesan Ancamannya, Lengkap!

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sejumlah sekolah di Kota Depok mendapatkan teror bom yang dikirimkan melalui email.



Adapun sekolah-sekolah tersebut, yakni

data sekolah yang disebut pelaku yakni, SMA Arrahman, SMA Al Mawaddah, SMAM 4 Depok, SMA PGRI1, SMA Bintara Depok, Budi Bakti, SMA Cakra Buana, SMA 7 Sawangan, SMA Nururrahman, dan SMAN 6 Depok.

Terlihat, tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Brimob, serta Polres Metro Depok sudah mendatangi seluruh sekolah tersebut untuk melakukan pengecekan.

Ancaman tersebut langsung ditindaklanjuti aparat kepolisian dengan melakukan pengecekan dan sterilisasi di seluruh sekolah yang disebutkan dalam pesan tersebut.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Gegana Brimob bersama personel Polres Metro Depok mendatangi seluruh lokasi untuk memastikan kondisi aman.