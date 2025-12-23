Kuda Renggong Berujung Maut, Pemuda Tewas Penuh Luka Tusuk

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Seorang pemuda berinisial R ditemukan tewas dengan penuh luka tusuk di kawasan Sukamulya, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, pada Senin (22/12/2025) sore.

Korban tewas diduga seusai terlibat keributan dengan sekelompok pemuda lain saat menonton pertunjukan kuda renggong.

Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku yang identitasnya telah dikantongi.

Adapun jasad korban ditemukan di aliran sungai yang ada di kawasan Sukamulya, Kecamatan Rancaekek.

Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka tusuk yang mengindikasikan adanya tindak kekerasan.

Petugas dari Tim Inafis Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa kondisi jasad korban.

Dari hasil pemeriksaan awal, korban diduga kuat merupakan korban pembunuhan.

Sejumlah luka tusuk ditemukan di beberapa bagian tubuh korban yang diduga menjadi penyebab kematian.