Polrestabes Bandung Selidiki Teror di Bandung, Ada Tanda Silang di Dinding Gereja

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polisi melakukan penyelidikan kasus barang mencurigakan di depan Gedung GKPS, Kosambi, Kota Bandung. Sebelumnya, barang tersebut sempat dikira sebuah bom.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, berdasarkan pemeriksaan oleh tim penjinak bahan peledak (Jihandak) Brimob Polda Jabar, benda mencurigakan itu bukanlah bahan peledak, melainkan batang kayu.

Namun, meskipun bukan barang berbahaya, polisi akan tetap menelusuri orang yang menyimpannya di depan gereja tersebut.

Apalagi, di tembok gereja tersebut ditemukan adanya tanda silang.

Pantauan JPNN di lokasi, ada sekitar empat tanda silang berwarna hitam yang ditempel di tembok berwarna kuning Gereka GKPS.

Benda mencurigakan itu disimpan di depan pintu, bentuknya persegi panjang, dibungkus dengan lakban hitam, dan ada kabel-kabel yang terpasang.

"Ya nanti kami akan coba telusuri apakah ada kaitannya tanda-tanda tersebut dengan barang yang ditaruh tadi di tempat ruko tersebut," kata Budi ditemui di lokasi, Jumat (19/12/2025).

"Kami masih menelusuri, nanti lihat dari hasil pemeriksaan," lanjutnya.