JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polrestabes Bandung Selidiki Teror di Bandung, Ada Tanda Silang di Dinding Gereja

Polrestabes Bandung Selidiki Teror di Bandung, Ada Tanda Silang di Dinding Gereja

Jumat, 19 Desember 2025 – 17:55 WIB
Polrestabes Bandung Selidiki Teror di Bandung, Ada Tanda Silang di Dinding Gereja - JPNN.com Jabar
Tim Jihandak Brimob Polda Jabar seusai memeriksa benda mencurigakan diduga bom di kawasan ITC Kosambi, Jalan Baranangsiang, Kota Bandung, Jumat (19/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polisi melakukan penyelidikan kasus barang mencurigakan di depan Gedung GKPS, Kosambi, Kota Bandung. Sebelumnya, barang tersebut sempat dikira sebuah bom.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, berdasarkan pemeriksaan oleh tim penjinak bahan peledak (Jihandak) Brimob Polda Jabar, benda mencurigakan itu bukanlah bahan peledak, melainkan batang kayu.

Namun, meskipun bukan barang berbahaya, polisi akan tetap menelusuri orang yang menyimpannya di depan gereja tersebut.

Baca Juga:

Apalagi, di tembok gereja tersebut ditemukan adanya tanda silang.

Pantauan JPNN di lokasi, ada sekitar empat tanda silang berwarna hitam yang ditempel di tembok berwarna kuning Gereka GKPS.

Benda mencurigakan itu disimpan di depan pintu, bentuknya persegi panjang, dibungkus dengan lakban hitam, dan ada kabel-kabel yang terpasang.

Baca Juga:

"Ya nanti kami akan coba telusuri apakah ada kaitannya tanda-tanda tersebut dengan barang yang ditaruh tadi di tempat ruko tersebut," kata Budi ditemui di lokasi, Jumat (19/12/2025).

"Kami masih menelusuri, nanti lihat dari hasil pemeriksaan," lanjutnya.

Temuan barang mencurigakan dan tanda silang di Gereja GKPS Bandung diselidiki polisi demi menjaga kamtibmas jelang Natal.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kapolrestabes bandung tim jihandak barang diduga bom penemuan barang diduga bom kombes pol budi sartono benda mencurigakan gereja gkps bandung gereja gkps tanda silang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU