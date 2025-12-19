JPNN.com

Jumat, 19 Desember 2025 – 12:50 WIB
Jihandak Brimob Polda Jabar Turun Tangan, Benda Mirip Bom di Depan Gereja GKPS Bandung - JPNN.com Jabar
Tim Gegana Polda Jabar berjaga di area ditemukannya benda mencurigakan mirip bom di Gereja GKPS, Kota Bandung, Jumat (19/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Brimob Polda Jabar tiba di lokasi ditemukannya benda mirip bom di depan Gereja GKPS, Kota Bandung.

Pantauan JPNN.com di lokasi, dua unit mobil Gegana tiba di lokasi sekitar pukul 10.45 WIB.

Petugas berpakaian lengkap dengan senjata berjaga di area ditemukannya benda mencurigakan tersebut.

Warga dan pekerja di Ruko ITC Kosambi pun diminta keluar dari kantornya.

Proses disposal benda diduga bom pun tengah berlangsung yang dijaga ketat oleh petugas polisi.

Sebelumnya, pengelola Ruko ITC Baranangsiang, Asep Kamaludin mengatakan, temuan benda mencurigakan itu diterima sekitar pukul 08.30 WIB dari pengurus gereja.

“Katanya sudah melaporkan dua kali, atau ke pos,” kata Asep.

Benda yang ditemukan berbentuk kotak, lengkap dengan kabel-kabel.

Tim Jihandak Polda Jabar menjinakkan benda mencurigakan diduga bom di Gereja GKPS Bandung.
