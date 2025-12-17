JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Lihat Tuh! Resbob Si Penghina Suku Sunda Tertunduk Malu dan Bungkam

Lihat Tuh! Resbob Si Penghina Suku Sunda Tertunduk Malu dan Bungkam

Rabu, 17 Desember 2025 – 17:00 WIB
Lihat Tuh! Resbob Si Penghina Suku Sunda Tertunduk Malu dan Bungkam - JPNN.com Jabar
Tersangka ujaran kebencian rasisme, Adimas Firdaus alias Resbob saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Polisi resmi menetapkan Adimas Firdaus alias Resbob, Youtuber yang menyampaikan ujaran kebencian rasisme di media sosial, sebagai tersangka.

Penetapan status tersangka ini berdasarkan dua alat bukti yang cukup yaitu keterangan saksi dan ahli.

Resbob dihadirkan dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, dan didampingi Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan dan Dirressiber Kombes Pol Resza Rahmadianshah.

Baca Juga:

Tersangka mengenakan baju tahanan dan tertunduk lesu. Tangannya pun diborgol dengan pengawalan dari polisi.

Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Sangat berbeda dengan tingkahnya saat menyampaikan ujaran rasisme terhadap suporter Persib Viking dan suku Sunda.

Rudi mengatakan, penyidik menetapkan pelaku ujaran kebencian Resbob sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup.

Baca Juga:

Pihaknya pun telah melakukan gelar perkara seusai pelaku diamankan di Semarang dan dibawa ke Mapolda Jabar. Selain itu, terdapat masukan dari para penyidik yang mengusut kasus tersebut.

"Berbekal beberapa alat bukti yang cukup seperti terlihat di sini alat bukti keterangan saksi dan ahli sudah cukup melakukan upaya penangkapan, setelah dibawa ke sini digelar perkara dan mendapatkan masukan penyidik resmi menetapkan tersangka," kata Rudi, Rabu (17/12/2025).

Polisi resmi menetapkan Adimas Firdaus alias Resbob, Youtuber yang menyampaikan ujaran kebencian rasisme di media sosial, sebagai tersangka.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polda jabar ujaran kebencian irjen pol rudi setiawan youtuber resbob rasisme resbob resbob ditangkap pelaku ujaran kebencian

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU