Rekonstruksi Pembunuhan Pria di Bojonggede, Polisi: Korban Ditusuk di Kepala dan Dada

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kepolisian Sektor (Polsek) Bojonggede menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap seorang pria berinisial AN (25 tahun) yang terjadi di sebuah rumah di RT 02 RW 17, Kampung Panjang, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Rekonstruksi dilaksanakan di Aula Polsek Bojonggede pada Selasa (16/12) dengan menghadirkan tiga orang tersangka.

Kegiatan ini dilakukan untuk memperjelas rangkaian peristiwa tindak pidana yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Kapolsek Bojonggede AKP Abdullah mengatakan, dalam rekonstruksi tersebut terdapat 21 adegan yang diperagakan oleh para tersangka, mulai dari awal peristiwa hingga korban ditemukan meninggal dunia.

“Total ada 21 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini,” ujar Abdullah, Selasa (16/12).

Abdullah menjelaskan, aksi penganiayaan terhadap korban mulai diperagakan pada adegan ke-10. Pada adegan tersebut, tersangka berinisial MRF mengambil gelas kaca dan melemparkannya ke arah kepala korban.

Selanjutnya, tersangka MRF mengambil pisau dapur dan menusukkannya ke bagian kepala korban beberapa kali. Penganiayaan berlanjut ketika tersangka MEO menusukkan pisau ke bagian dada korban.

“Berdasarkan hasil rekonstruksi, terdapat tiga luka tusukan di bagian kepala dan satu luka tusukan di dada korban,” ungkap Abdullah.