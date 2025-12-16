Polsek Bojonggede Gelar Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Pria di Rawa Panjang, Pelaku Peragakan 21 Adegan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kepolisian Sektor (Polsek) Bojonggede menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap seorang pria berinisial AN (25) yang terjadi di sebuah rumah di RT 02 RW 17, Kampung Panjang, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Rekonstruksi tersebut dilaksanakan di Aula Polsek Bojonggede pada Selasa (16/12).

Kegiatan ini dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan perkara sebelum dilimpahkan ke tahap selanjutnya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Siapkan Uang Kompensasi untuk Pengusaha dan Sopir Angkot di Bogor Selama Libur Nataru

Kapolsek Bojonggede AKP Abdullah mengatakan, dalam rekonstruksi tersebut terdapat 21 adegan yang diperagakan oleh tiga orang tersangka.

“Dalam rekonstruksi ini ada 21 adegan yang diperagakan oleh para tersangka,” ujar Abdullah kepada wartawan, Selasa (16/12).

Abdullah menjelaskan, rekonstruksi tidak dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP). Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami tidak melaksanakan rekonstruksi di TKP untuk mengantisipasi potensi kerawanan serta keramaian warga,” tuturnya.

Dari hasil rekonstruksi, pihak kepolisian menyatakan tidak menemukan fakta atau temuan baru.