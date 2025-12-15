Polda Jabar Buru Youtuber Resbob Hingga ke 3 Provinsi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Siber (Ditsibber) Polda Jabar terus melakukan perburuan terduga pelaku rasisme dengan penyebaran ujaran kebencian, Rebob alias Adimas Firdaus.

Teranyar, polisi melakukan perburuan hingga ke tiga provinsi. Mulai dari DKI Jakarta, Jawa Timur, hingga Jawa Tengah.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, pencarian di Jakarta tim penyidik bertemu dengan orang tua Resbob.

Sedangkan, di Jawa Timur tim bertemu dengan orang yang diyakini sebagai teman dekat pria tersebut.

Dari sana, didapatkan informasi bahwa yang bersangkutan telah berpindah tempat ke wilayah Jawa Tengah.

"Kami sampaikan saja lokasi yang pertama kami dapatkan adalah alamat Jakarta, kami juga sudah mengunjungi ke rumahnya dan ketemu orang tuanya juga. Kami juga melakukan pelacakan ke daerah Jawa Timur, ada dua lokasi di sana yaitu Jawa Timur Surabaya, kemudian juga di Pasuruan, dan kami disini telah bertemu dengan pacarnya, informasi dari penyidik yang melakukan penyelidikan, dan dia yang bersangkutan juga telah berpindah lagi ke arah barat, yaitu Jawa Tengah,” kata Hendra dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

"Saat ini kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan tersangka ini di lokasi manapun. Tentu saja kami minta dukungan, dukungan moral dan doa dari masyarakat Sunda maupun seluruh Indonesia, karena tentu saja ini mengundang reaksi yang cukup kuat ya, tidak hanya suku Sunda tapi seluruh Indonesia, dimana (kalau) sukunya ini dihina, tentu pasti tidak mau," lanjutnya.

Hendra mengungkapkan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah laporan masyarakat yang pihaknya tidak terima dengan ujaran kebencian yang disampaikan Resbob.