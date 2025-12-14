Ngeri! Sekelompok Mata Elang Tendang Mobil dan Keroyok Warga di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang warga menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh sekelompok debt collector atau mata elang, di Jalan Raya Juanda, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Aksi tersebut, juga ramai menjadi perbincangan setelah rekaman video beredar di media sosial.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (13/12) sore.

Awalnya korban sedang mengendarai mobil bersama dengan keluarganya, ketika melintas di Jalan Keadilan Ujung, dirinya diikuti oleh beberapa sepeda motor berboncengan yang diduga adalah mata elang.

“Sesampainya di depan Gema Insani Jalan Raya Juanda, beberapa sepeda motor menghalangi jalan mobil. Namun, korban masih terus jalan,” ucapnya.

Kemudian, salah satu pelaku memaksa untuk berhenti, dan korban membuka sedikit kaca mobilnya, untuk meminta berhenti di depan.

“Namun, para mata elang telah bertindak kasar, menendang dan memukul mobol, dan juga berhasil mencabut kunci mobil. Tetapi tidak berhasil, dan hanya gantungan kunci berisikan stnk mobil yang diambil,” tuturnya.

Warga yang melihat aksi tersebut pun, langsung berupaya menghampiri, dan mata elang yang berjumlah sekitar 10 orang langsung melarikan diri. (mcr19/jpnn)