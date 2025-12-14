JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Ngeri! Sekelompok Mata Elang Tendang Mobil dan Keroyok Warga di Depok

Ngeri! Sekelompok Mata Elang Tendang Mobil dan Keroyok Warga di Depok

Minggu, 14 Desember 2025 – 11:30 WIB
Ngeri! Sekelompok Mata Elang Tendang Mobil dan Keroyok Warga di Depok - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pengeroyokan. Ilustrator: dokumen JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang warga menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh sekelompok debt collector atau mata elang, di Jalan Raya Juanda, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Aksi tersebut, juga ramai menjadi perbincangan setelah rekaman video beredar di media sosial.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (13/12) sore.

Baca Juga:

Awalnya korban sedang mengendarai mobil bersama dengan keluarganya, ketika melintas di Jalan Keadilan Ujung, dirinya diikuti oleh beberapa sepeda motor berboncengan yang diduga adalah mata elang.

“Sesampainya di depan Gema Insani Jalan Raya Juanda, beberapa sepeda motor menghalangi jalan mobil. Namun, korban masih terus jalan,” ucapnya.

Kemudian, salah satu pelaku memaksa untuk berhenti, dan korban membuka sedikit kaca mobilnya, untuk meminta berhenti di depan.

Baca Juga:

“Namun, para mata elang telah bertindak kasar, menendang dan memukul mobol, dan juga berhasil mencabut kunci mobil. Tetapi tidak berhasil, dan hanya gantungan kunci berisikan stnk mobil yang diambil,” tuturnya.

Warga yang melihat aksi tersebut pun, langsung berupaya menghampiri, dan mata elang yang berjumlah sekitar 10 orang langsung melarikan diri. (mcr19/jpnn)

Seorang pengendara mobil menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sekelompok debt collector atau mata elang di Jalan Raya Juanda Depok

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   penganiayaan pengeroyokan kota depok Polres Metro Depok debt collector mata elang matel gema insani depok jalan raya juada video viral

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU