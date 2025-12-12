JPNN.com

Jumat, 12 Desember 2025 – 11:00 WIB
Video Debt Collector Aniaya Pria di Depok Viral di Medsos, Polisi Lakukan Penyelidikan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi debt collector atau mata elang (matel). Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video yang memperlihatkan aksi kekerasan oleh diduga tiga debt collector atau mata elang (matel) terhadap seorang pria di wilayah Sukmajaya, Kota Depok, viral di media sosial.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (9/12) dan mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Dalam video yang beredar, terlihat korban dikerumuni tiga pelaku. Mereka terlibat adu mulut sebelum salah satu matel mendorong dan berbicara kasar kepada korban.

Situasi kemudian memanas hingga berujung pada tindakan penganiayaan.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, membenarkan insiden tersebut. Ia menyebut korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh akibat pengeroyokan.

“Kasus pengeroyokan itu mengakibatkan korban luka pada lengan kanan, dan memar pada tubuh serta kepala karena dibanting,” ujar Made.

Korban diketahui mengalami luka di lengan, memar di badan, dan cedera di kepala akibat benturan keras saat dianiaya para pelaku.

Made menjelaskan bahwa insiden tersebut dipicu masalah keterlambatan pembayaran kredit sepeda motor.

Dedt collector atau mata elang menganiaya seorang pria di Depok diduga lantaran telat membayar tagihan sepeda motor
