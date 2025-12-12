BNNK: 100 Ribu Warga Bogor Terindikasi Terpapar Narkoba

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bogor memperkirakan sekitar 100.000 warga Kota dan Kabupaten Bogor terindikasi terpapar narkoba.

Angka tersebut berdasarkan prevalensi 1,73 persen dari total penduduk wilayah Bogor yang mencapai enam juta jiwa.

Kepala BNNK Bogor, Kombes Polisi Anggun Cahyono, menyampaikan bahwa data tersebut menunjukkan ancaman penyalahgunaan narkotika masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi.

“Data ini menunjukkan perlunya kewaspadaan keluarga dan lingkungan untuk mencegah penyalahgunaan di usia produktif,” ujarnya.

Pelaporan Dini Dinilai Krusial

Anggun menjelaskan banyak kasus penyalahgunaan narkoba baru terungkap setelah adanya laporan dari keluarga atau kerabat.

Ia menekankan bahwa sebagian besar pengguna pada tahap awal tidak menunjukkan tanda-tanda signifikan sehingga pelaporan dini menjadi kunci untuk memutus pola ketergantungan sebelum semakin parah.

“Jika ada kerabat atau teman yang terindikasi memakai narkoba, segera lapor ke BNN. Rehabilitasi bisa dilakukan tanpa biaya,” katanya.