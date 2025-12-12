JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal BNNK: 100 Ribu Warga Bogor Terindikasi Terpapar Narkoba

BNNK: 100 Ribu Warga Bogor Terindikasi Terpapar Narkoba

Jumat, 12 Desember 2025 – 09:00 WIB
BNNK: 100 Ribu Warga Bogor Terindikasi Terpapar Narkoba - JPNN.com Jabar
Ilustrasi barang bukti narkoba atau narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bogor memperkirakan sekitar 100.000 warga Kota dan Kabupaten Bogor terindikasi terpapar narkoba.

Angka tersebut berdasarkan prevalensi 1,73 persen dari total penduduk wilayah Bogor yang mencapai enam juta jiwa.

Kepala BNNK Bogor, Kombes Polisi Anggun Cahyono, menyampaikan bahwa data tersebut menunjukkan ancaman penyalahgunaan narkotika masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi.

Baca Juga:

“Data ini menunjukkan perlunya kewaspadaan keluarga dan lingkungan untuk mencegah penyalahgunaan di usia produktif,” ujarnya.

Pelaporan Dini Dinilai Krusial

Anggun menjelaskan banyak kasus penyalahgunaan narkoba baru terungkap setelah adanya laporan dari keluarga atau kerabat.

Baca Juga:

Ia menekankan bahwa sebagian besar pengguna pada tahap awal tidak menunjukkan tanda-tanda signifikan sehingga pelaporan dini menjadi kunci untuk memutus pola ketergantungan sebelum semakin parah.

“Jika ada kerabat atau teman yang terindikasi memakai narkoba, segera lapor ke BNN. Rehabilitasi bisa dilakukan tanpa biaya,” katanya.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bogor memperkirakan sekitar 100.000 warga Kota dan Kabupaten Bogor terindikasi terpapar narkoba
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   BNNK Bogor penyalahgunaan narkoba Bogor narkoba prevalensi narkoba Jawa Barat rehabilitasi narkoba Bogor pencegahan narkotika ancaman narkoba usia produktif narkotika kota bogor kabupaten bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU