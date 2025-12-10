Kejaksaan Umumkan Tersangka Jual Beli Jabatan Pemkot Bandung Malam Ini

JPNN.com

Rabu, 10 Desember 2025 – 14:20 WIB
Ilustrasi borgol. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kejaksaan Negeri (Kejari) segera mengumumkan perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Rencananya, pengumuman akan disampaikan melalui konferensi pers oleh Kejaksaan pada Rabu (10/12/2025) malam.

Kasi Intel Kejari Kota Bandung Alex Akbar mengatakan, kejaksaan bakal merilis perkembangan dari kasus korupsi yang menyeret Wakil Wali Kota Bandung, Erwin.

Alex sendiri tak memerinci agenda konferensi pers malam nanti berkaitan dengan penetapan tersangka atau hanya perkembangan kasus saja.

"Itu kami belum bisa memberikan statemen ya, tapi besok (hari ini) kami akan melakukan press release, waktunya mungkin habis maghrib," kata Alex di Kantor Kejari Kota Bandung, Jalan Terusan Jakarta.

Sebelumnya, beredar informasi jika penetapan tersangka akan diumumkan Kejaksaan pada Selasa (9/12), tetapi pihaknya batal mengumumkan.

"Kami belum bisa statemen, besok (hari ini) kami akan press release. (Penetapan tersangka) Lihat saja besok," ujarnya.

Begitu juga dengan kemungkinan pihak-pihak yang sebelumnya sudah diperiksa, seperti Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan orang terdekat Wali Kota Bandung sekaligus anggota DPRD aktif, Rendiana Awangga.

Kejaksaan rencananya akan menggelar press release perkembangan kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemkot Bandung.
TAGS   wakil wali kota bandung penetapan tersangka korupsi pemkot bandung erwin kasus suap jual beli jabatan kejari kota bandung

