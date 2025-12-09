JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polisi Cari Tahu Identitas Mayat Pria Penuh Luka Tusuk di Trotoar Bandung

Polisi Cari Tahu Identitas Mayat Pria Penuh Luka Tusuk di Trotoar Bandung

Selasa, 09 Desember 2025 – 16:45 WIB
Polisi Cari Tahu Identitas Mayat Pria Penuh Luka Tusuk di Trotoar Bandung - JPNN.com Jabar
Tempat kejadian perkara (TKP) penemuan mayat tanpa identitas di Jalan Inggit Garnasih, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Selasa (9/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polisi masih menyelidiki ihwal identitas mayat berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di trotoar Jalan Inggit Garnasih, Kecamatan Regol, Kota Bandung.

"Belum (identitas korban)," kata Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi melalui pesan singkat, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, petugas di lapangan masih mencari jejak, mengumpulkan bukti, dan saksi-saksi, guna mengungkap kasus tersebut.

Baca Juga:

"Masih proses pengambilan rekaman di beberapa titik CCTV," ujarnya.

"Anggota masih di lapangan," sambungnya.

Sebelumya, mayat pria itu ditemukan dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya.

Baca Juga:

"Ciri-ciri korban laki-laki, tinggi kurang lebih 160cm, berdasarkan pemeriksaan inafis ditemukan beberapa luka di tubuh korban, seperti di paha, dahi, dan kepastian penyebab kematian kami berkoordinasi dengan RS Sartika Asih," ucap Heri.

Mayat laki-laki kali pertama ditemukan warga yang hendak beraktivitas pada Selasa pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

Mayat pria penuh luka tusuk ditemukan di trotoar Jalan Inggit Garnasih, Bandung. Identitas masih misterius, polisi telusuri CCTV dan kumpulkan saksi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polsek regol penemuan mayat mayat pria kasus dugaan pembunuhan tewas bersimbah darah penemuan mayat di otista bandung identitas jasad

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU