Polisi Cari Tahu Identitas Mayat Pria Penuh Luka Tusuk di Trotoar Bandung
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polisi masih menyelidiki ihwal identitas mayat berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di trotoar Jalan Inggit Garnasih, Kecamatan Regol, Kota Bandung.
"Belum (identitas korban)," kata Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi melalui pesan singkat, Selasa (9/12/2025).
Menurutnya, petugas di lapangan masih mencari jejak, mengumpulkan bukti, dan saksi-saksi, guna mengungkap kasus tersebut.
"Masih proses pengambilan rekaman di beberapa titik CCTV," ujarnya.
"Anggota masih di lapangan," sambungnya.
Sebelumya, mayat pria itu ditemukan dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya.
"Ciri-ciri korban laki-laki, tinggi kurang lebih 160cm, berdasarkan pemeriksaan inafis ditemukan beberapa luka di tubuh korban, seperti di paha, dahi, dan kepastian penyebab kematian kami berkoordinasi dengan RS Sartika Asih," ucap Heri.
Mayat laki-laki kali pertama ditemukan warga yang hendak beraktivitas pada Selasa pagi sekitar pukul 06.00 WIB.
