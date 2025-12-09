Geger, Mayat Pria Bersimbah Darah Ditemukan di Pinggir Jalan Otista Bandung

JPNN.com

Selasa, 09 Desember 2025 – 11:00 WIB
Tempat kejadian perkara (TKP) penemuan mayat tanpa identitas di Jalan Inggit Garnasih, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Selasa (9/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pria ditemukan tewas tergeletak bersimbah darah di trotoar Jalan Inggit Garnasih, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung.

Penemuan mayat ini pertama kali dilaporkan pengendara dan pejalan kaki yang melintas pada Selasa (9/12/2025) subuh.

Pantauan di lokasi kejadian, sudah terpasang police line atau garis polisi. Sementara di trotoar jalan masih tampak darah segar dan penanda sisa olah TKP petugas polisi.

Tim Inafis Polrestabes Bandung pun bergegas datang ke lokasi untuk mengevakuasi mayat pria yang diduga adalah korban pembunuhan.

Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi mengatakan, polisi menerima laporan adanya pria tewas di pinggir jalan pada Selasa sekitar pukul 06.00 WIB.

Saat tiba di lokasi, Heri membenarkan adanya pria yang tewas dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya.

"Jam 06.00 menerima laporan adanya seseorang meninggal dunia, dan kami cek TKP. Saat cek TKP ditemukan adanya bercak darah, sehingga berkoordinasi dengan Inafis," kata Heri ditemui di TKP.

Heri mengungkapkan, mayat pria ditemukan tanpa identitas. Namun berdasarkan pemeriksaan sementara, pria tersebut berpostur 160 sentimeter.

