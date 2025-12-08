JPNN.com

Polisi Berhasil Meringkus Ibu Pembuang Jasad Bayi di Stasiun Citayam Depok

Senin, 08 Desember 2025 – 15:30 WIB
Polisi Berhasil Meringkus Ibu Pembuang Jasad Bayi di Stasiun Citayam Depok
Ilustrasi bayi. Foto: Antara

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi berhasil meringkus pelaku pembuangan jasad bayi di toilet Stasiun Citayam, Kota Depok.

Pelaku merupakan ibu kandungnya yang masih berusia 23 tahun.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Mase Budi mengatakan pelaku diringkus pada Minggu (7/12).

“Pelaku pembuang jasad bayi di Stasiun Citayam sudah kami amankan," ucapnya.

Made menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku bingung dan malu lantaran bayi tersebut didapatnya dari hasil hubungan gelap.

“Saat itu pelaku stres, anak hasil dari pacarnya yang kabur, jadi pelaku ini malu," ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, pelaku melahirkan bayinya sendiri di toilet stasiun, setelah mempelajarinya lewat media sosial.

Setelah bayi itu lahir, pelaku membunuh bayi tersebut dengan cara yang keji.

Polisi berhasil meringkus seorang ibu yang membuang jasad bayi di Stasiun Citayam, Kota Depok
