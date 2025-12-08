Viral! Sekelompok Remaja di Depok Bawa Sajam dan Bom Molotov, Diduga Cari Lawan Tawuran

jabar.jpnn.com, DEPOK - Viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan sekelompok remaja yang membawa senjata tajam hingga bom molotov di Gang Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Diduga, para remaja tersebut tengah mencari lawan untuk tawuran.

Berdasarkan video yang beredar, terlihat ada seorang remaja yang membawa bom molotov dan remaja lainnya membawa senjata tajam (sajam) sambil berlarian.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriono mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (6/12) dini hari.

"Diduga para remaja itu hendak mencari lawan tawuran, dengan membawa senjata tajam lalu divideokan oleh kelompoknya sendiri," ucapnya dalam keterangan resminya, Senin (8/12).

Dirinya menuturkan, saat kejadian warga awalnya mendengar suara klakson yang berulang.

Kemudian, warga mencoba mengecek dan ditemukan sekelompok remaja yang hendak melakukan tawuran.

"Ketika dicek, ternyata ada sekelompok remaja yang mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dengan membawa senjata tajam kisaran 10 orang,” jelasnya.