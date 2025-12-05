JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Meski Berstatus Tersangka, Lisa Mariana Tak Ditahan Polda Jabar

Meski Berstatus Tersangka, Lisa Mariana Tak Ditahan Polda Jabar

Jumat, 05 Desember 2025 – 16:16 WIB
Meski Berstatus Tersangka, Lisa Mariana Tak Ditahan Polda Jabar - JPNN.com Jabar
Lisa Mariana saat diperiksa sebagai tersangka kasus video porno di Gedung Ditressiber Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (4/12/2025). Foto: Humas Polda Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polda Jabar tidak melakukan penahanan terhadap Selebgram Lisa Mariana meski berstatus tersangka dalam kasus video asusila.

Diketahui, wanita yang pernah berurusan dengan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil itu, diperiksa sejak Kamis (4/12/2025). Pagi tadi, Lisa pun diperkenankan pulang setelah memberikan keterangannya kepada penyidik.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, sejak kemarin dijemput paksa dan diperiksa, Lisa Mariana diizinkan untuk pulang pada Jumat (5/12) pagi ini.

Baca Juga:

Hendra mengatakan, Lisa Mariana diberondong banya pertanyaan oleh penyidik Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jabar.

"Jumlah pertanyaan yang dipertanyakan oleh penyidik sejumlah 47 pertanyaan," kata Hendra, saat dihubungi.

Hendra menuturkan, pemeriksaan terhadap Lisa dilakukan untuk pemenuhan penyidikan guna proses hukum lanjutannya. Lisa sendiri saat ini sudah di tetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:

"Adapun kenapa tidak dilakukan penahanan, dengan pertimbangan tidak adanya kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak dan atau menghilangkan barang bukti," ujarnya.

"Yang bersangkutan juga tidak dikhawatirkan mengulang tindak pidana yang dipersangkakan saat ini yaitu Perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE)," sambungnya.

Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka kasus video asusila, tetapi Polda Jabar memutuskan tidak melakukan penahanan.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   video syur video porno video asusila ditressiber polda jabar lisa mariana video porno lisa mariana tidak ditahan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU