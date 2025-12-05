JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Selain Lembam dan Patah Tulang, Balita yang Dianiaya Ayah Tirinya Menderita Luka Sundutan Rokok

Selain Lembam dan Patah Tulang, Balita yang Dianiaya Ayah Tirinya Menderita Luka Sundutan Rokok

Jumat, 05 Desember 2025 – 16:00 WIB
Selain Lembam dan Patah Tulang, Balita yang Dianiaya Ayah Tirinya Menderita Luka Sundutan Rokok - JPNN.com Jabar
Ilustrasi penganiayaan. Foto/ilustrasi: arsip jpnn.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi menetapkan satu tersangka berinisial IF (26 tahun) seorang ayah tiri yang tega menganiaya balita perempuan berinisial M yang merupakan anak sambungnya sendiri hingga mengalami luka serius dan kritis.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama mengatakan, saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Metro Depok.

Dirinya menyebut, hingga kini korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Bogor.

Baca Juga:

Made menuturkan, pihak kepolisian masih menunggu hasil visum terkait luka yang dialami korban.

“Betul (ada lebam), ada beberapa luka lebam dan juga di kaki kiri lebih tepatnya di lutut korban mengalami patah, dan juga beberapa luka lebam di sekujur badan korban,” ujarnya.

Selain patah tulang dan lebam, polisi juga menemukan adanya bekas sundutan rokok pada tubuh korban.

Baca Juga:

“Kami masih menunggu hasil resmi visum dokter, tetapi secara visual memang ada sundutan rokok yaitu di bagian punggung korban,” ucapnya.

Korban juga telah menjalani operasi pada bagian kepala.

Polisi mengatakan selain alami luka lebam dan patah tulang, korban yang dianiaya ayah tirinya juga mengalami luka sundutan rokok di punggungnya
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   penganiayaan Polres Metro Depok ayah tiri aniaya anaknya anak tiri dianiaya ayah kabupaten bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU