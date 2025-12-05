Polisi Tangkap Anggota Geng Motor Penyerang Pedagang Martabak di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tim resmob Polrestabes Bandung menangkap para pelaku penyerangan penjual martabak di Jalan Inhoftank, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul. Korbannya adalah Agus Nugraha, yang sedang berdagang dan menjadi sasaran penyerangan pada Sabtu (29/11/2025) pukul 01.00 WIB.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan aksi penyerangan dilakukan oleh tiga orang pelaku masing-masing berinisial SAR, SR, dan NA. Mereka adalah anggota geng motor yang sedang konvoi sambil mabuk-mabukan.

"Para pelaku yang tergabung dalam Kelompok Warkav atau Warung Kavling itu berkumpul dan minum-minuman keras, (kemudian) melakukan kegiatan rolling (konvoi keliling kota) dengan rute Pasawahan, Cibaduyut, Inhoftank, Kopo, Caringin, sambil membawa senjata tajam," kata Budi dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, dikutip Jumat (5/12/2025).

Sesampainya di Jalan Inhoftank tepatnya di depan warung martabak 'MM', korban Agus yang sedang berjualan tiba-tiba dihampiri oleh para pelaku yang sudah membawa senjata tajam.

Agus lantas melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjata miliknya untuk mengusir para pelaku.

"Pada saat melewati Jalan Inhoftank melakukan penyerangan kepada pedagang martabak, saudara korban namanya Agus Nugraha dan berhasil dilawan, akhirnya para pelaku kabur," ujarnya.

Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku yang mana seluruhnya bukanlah warga Kota Bandung.

"Dari tiga pelaku tersebut ini semua pelaku dari luar wilayah Kota Bandung, yaitu Kabupaten Bandung. Jadi kami melihat di sini geng motor kali ini, kami operasi di Kota Bandung Alhamdulillah sudah mulai turun, tetapi masih banyak pelaku-pelaku dari luar Kota Bandung yang memang pada malam weekend bermain di Kota Bandung," terangnya.