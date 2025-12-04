Terungkap! Balita di Tajurhalang Bogor Jadi Korban Kekerasan Ayah Tiri Berulang Kali

jabar.jpnn.com, BOGOR - Seorang balita perempuan berinisial M diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ayah tirinya, IF (26), di wilayah Tajurhalang, Kabupaten Bogor.

Aksi kekerasan tersebut diketahui telah terjadi berulang kali hingga menyebabkan korban mengalami luka memar yang memprihatinkan.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama, mengungkapkan bahwa rangkaian kekerasan mulai terungkap setelah pemeriksaan terhadap tersangka.

Kejadian pertama terjadi pada 26 November 2025 sekitar pukul 12.30 WIB.

Saat itu, tersangka meminta izin kepada istrinya untuk menjemur korban di bawah sinar matahari. Namun, dalam proses tersebut, korban tiba-tiba terjatuh dari bangku.

“Lalu korban duduk dan berjemur, tetapi tiba-tiba korban terjatuh dari bangku tersebut. Kemudian terlapor menggendongnya dan membawanya ke kamar,” ujar Made.

Di dalam kamar, pelaku justru melakukan tindakan kekerasan.

“Terlapor menekan tangan kanan korban sekuat tenaga ke bagian dada karena kesal dan geregetan terhadap korban yang terjatuh saat berjemur,” jelasnya.