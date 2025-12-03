Mahasiswa Ditemukan Tewas di Apartemen Telukjambe Timur, Polisi Gelar Olah TKP

JPNN.com

Rabu, 03 Desember 2025 – 11:30 WIB
Ilustrasi pihak kepolisian saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Seorang laki-laki berinisial M ditemukan meninggal dunia di salah satu unit Apartemen PP Urban Town, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Selasa siang sekitar pukul 14.00 WIB.

Penemuan tersebut langsung ditangani oleh Unit Pamapta III Polres Karawang bersama Polsek Telukjambe Timur.

Kasie Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, menyampaikan bahwa korban diketahui lahir di Jakarta pada 14 Januari 2002 dan berstatus sebagai pelajar/mahasiswa.

“Setelah menerima laporan, Unit Pamapta III Polres Karawang bersama Unit Inafis dan Piket Polsek Telukjambe Timur segera melakukan langkah-langkah,” ujarnya.

Beberapa tindakan yang dilakukan petugas meliputi olah tempat kejadian perkara (TKP), pengamanan area, permintaan keterangan kepada para saksi, serta evakuasi jenazah ke RSUD Karawang untuk pemeriksaan visum awal.

Polisi juga telah menghubungi pihak keluarga korban guna proses penanganan lebih lanjut.

Penemuan jenazah tersebut pertama kali dilaporkan oleh seorang petugas kebersihan apartemen berinisial I (40).

Ketika memasuki kamar korban, saksi melihat korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dan segera melaporkannya kepada pihak keamanan apartemen.

