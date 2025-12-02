JPNN.com

Selasa, 02 Desember 2025 – 09:30 WIB
Dari Pelapor Jadi Tersangka: PT GAN Ungkap Dugaan Kejanggalan Penanganan Kasus IUP - JPNN.com Jabar
Tim Kuasa Hukum PT Golden Anugrah Nusantara (GAN), saat memberikan keterangan resmi kepada awak media. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Penetapan status tersangka terhadap Direktur PT Golden Anugrah Nusantara (GAN) berinisial MJO oleh penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menuai protes keras dari pihak kuasa hukum.

Tim hukum menilai langkah tersebut janggal dan sarat dengan dugaan kriminalisasi terhadap pelapor kasus dugaan pemalsuan dokumen izin pertambangan.

Kuasa Hukum PT GAN, Kadir Ndoasa menyatakan bahwa kliennya justru merupakan pihak pertama yang melaporkan dugaan pemalsuan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap klien kami,” ujar Kadir.

Menurut Kadir, perkara ini bermula dari pelaporan dugaan pemalsuan IUP Nomor 540/62/2011 yang diduga milik salah satu PT.

Dari keterangan tiga pejabat berwenang, luasan izin disebut hanya 20 hektare, tetapi dalam data Minerba One Data Indonesia (MODI) tercatat sebesar 475 hektare. Perbedaan data inilah yang kemudian dilaporkan oleh PT GAN.

Kadir menyayangkan penetapan tersangka yang menurutnya hanya berlandaskan keterangan Satuan Tugas (Satgas), tanpa membandingkan keterangan pejabat kunci yang menjabat saat itu.

“Harusnya demikian, ada keterangan dari saksi kunci yaitu Bupati Kolaka Utara saat itu yang paham persoalan ini,” ujarnya.

Penetapan status tersangka terhadap Direktur PT GAN berinisial MJO oleh penyidik Polda Sulawesi Tenggara menuai protes keras dari pihak kuasa hukum
