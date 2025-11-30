JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Aksi Percobaan Curanmor Bersenjata di Depok Viral, Dua Pelaku Berhasil Dibekuk

Minggu, 30 November 2025 – 12:00 WIB
Ilustrasi senjata api (Senpi). Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dua pelaku percobaan pencurian sepeda motor yang menodongkan senjata api di Depok, berhasil diamankan pihak kepolisi.

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (24/11), dan viral di media sosial.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, bahwa aksi tersebut viral di media sosial.

"Subdit Resmob Ditreskrimum Polda metro jaya berhasil menangkap dua pelaku percobaan pencurian kendaraan bermotor, yang viral di media sosial saat menodongkan senjata api ketika aksinya digagalkan oleh korban," ucapnya.

Dirinya menuturkan, dua pelaku berinisial KM dan RA yang diamankan di wilayah Tapos, Kota Depok.

“Saat penangkapan, polisi juga mengamankan barang bukti, berupa sepucuk senjata api dan tiga butir peluru yang tergeletak di lantai rumah,” ujarnya.

Setelah diinterogasi, pelaku mengaku kerap menggunakan senjata api tersebut untuk melakukan aksi kejahatan.

"Pelaku mengaku kerap menggunakan senjata api saat melakukan aksi pencurian, untuk jaga diri," jelasnya.

