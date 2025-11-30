Sejoli di Depok Curi Motor dan Emas Demi Tampil Glamor

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepolisian berhasil mengamankan sepasang kekasih berinisial RW dan AR yang diduga melakukan pencurian di sebuah indekos di wilayah Cilodong, Kota Depok.

Keduanya nekat mencuri sepeda motor dan perhiasan emas milik korban demi memenuhi gaya hidup mewah.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, menjelaskan bahwa aksi pencurian tersebut bermula saat pelaku RW menumpang tinggal di rumah korban.

Baca Juga: Daftar Kecamatan di Kota Depok Dengan Jumlah Guru SD Terbanyak

Kesempatan itu dimanfaatkan RW untuk mengambil sejumlah barang berharga ketika situasi rumah sedang sepi.

“Pelaku mengambil barang-barang milik korban dengan tujuan menguasai dan memiliki barang tersebut,” ujar Made.

Pelaku membawa kabur satu kotak perhiasan serta satu unit sepeda motor Yamaha Aerox berwarna biru.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi, polisi memperoleh rekaman CCTV yang memperlihatkan RW keluar dari rumah korban dengan motor dan dua tas berisi barang berharga.

Setelah melakukan penyelidikan, Tim Opsnal Unit 1 Jatanras berhasil menangkap RW bersama rekannya, AR, di Apartemen Margonda Residence, Kelurahan Beji, pada Rabu (25/11) sekitar pukul 05.20 WIB.