Menyelidiki Kasus Alih Fungsi Lahan Kebun Teh Pangalengan, Kombes Aldi: Kami Kejar Aktor Utama
jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Polresta Bandung menyelidiki kasus alih fungsi lahan kebun teh menjadi kebun sayur di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung.
Alih fungsi lahan teh tersebut diduga dilakukan secara sistematis.
JPNN.com pun berkesempatan melihat secara langsung lokasi pembabatan lahan yang sebelumnya kebun teh telah beralih jadi kebun sayur.
Ada tiga titik yang diduga ada alih fungsi lahan, yaitu di Desa Margamulya, Blok Cipicung I, dan Blok Cipicung II.
Hamparan kebun yang seharusnya segar dengan dedaunan teh, kini habis dibabat oknum tak bertanggungjawab dengan cara dibakar.
Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.
Selain itu, kasus ini juga mendapatkan sorotan tajam dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Polisi pun tengah mencari dalang dari aksi pembabatan lahan tersebut.
Polresta Bandung menyelidiki alih fungsi lahan kebun teh jadi kebun sayur di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Siap bongkar jaringan pelaku.
