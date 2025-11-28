Polisi Investigasi Dugaan Pungli Anggota Polsek Rancasari, Begini Kronologinya

JPNN.com

Jumat, 28 November 2025 – 11:11 WIB
Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Pristha saat ditemui di Gedung Paminal Polrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Kamis (27/11/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Viral di media sosial unggahan salah seorang mahasiswa di Kota Bandung diduga menjadi korban pungutan liar (pungli) oknum polisi. 

Kejadian tersebut terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, pada Rabu (26/11/2025) pagi.

Mahasiswa tersebut diduga mendapatkan pungli setelah ditilang karena melanggar lalulintas.

Dalam unggahan yang tersebar, pengendara tersebut merupakan mahasiswa di salah satu universitas swasta di Jalan Soekarno-Hatta.

Ia diberhentikan oleh oknum polisi saat hendak berangkat ke kampus.

Oknum polisi itu meminta surat kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK.

Namun mahasiswa tersebut hanya memberikan KTP dan STNK, lantaran SIM miliknya masih dalam proses pembuatan.

Lalu, oknum polisi itu mengeluarkan sebuah buku dan menyebutkan pasal yang mengatur soal berkendara dengan tidak memiliki SIM serta denda Rp 250 ribu.

Polrestabes Bandung menginvestigasi dugaan pungli yang dilakukan oknum anggota Polsek Rancasari yang menilang pengendara motor di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung.
