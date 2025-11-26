Sopir Gasak ATM Majikan, Dua Pelaku Dibekuk Polsek Beji: Korban Rugi Rp430 Juta

jabar.jpnn.com, DEPOK - Unit Reserse Kriminal Polsek Beji berhasil menangkap dua pelaku pencurian uang melalui kartu ATM milik seorang warga Depok.

Kedua pelaku berinisial IP dan M, salah satunya diketahui merupakan sopir pribadi korban.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, menyampaikan bahwa aksi pencurian terjadi pada Jumat, 5 September 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di Perum Depok Mulya I, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok.

“Awalnya korban EN kehilangan kartu ATM BCA miliknya, yang kemudian digunakan pelaku untuk mengambil uang tanpa seizin korban,” ujar Made pada Rabu (26/11).

Pelaku IP yang bekerja sebagai sopir korban kemudian mengajak rekannya, M, untuk melakukan penarikan uang dari rekening korban. Keduanya diduga melakukan transaksi penarikan dalam jumlah besar.

Akibat tindak kejahatan tersebut, korban mengalami kerugian hingga mencapai Rp430 juta.

Setelah menyadari saldo rekeningnya berkurang secara drastis, korban segera melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Beji.

“Mengetahui saldo rekeningnya berkurang drastis, korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Beji untuk ditindaklanjuti,” jelas Made.