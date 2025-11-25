Yossi Irianto Didakwa Rugikan Negara Rp 1,5 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Hibah Pramuka

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Bandung mengadili para terdakwa kasus korupsi dana hibah Kwarcab Gerakan Pramuka senilai Rp 1,5 miliar.

Dalam sidang ini, Kejati Jabar menuntut empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi ini.

Empat terdakwa itu adalah Sekda Kota Bandung Yossi Irianto, mantan Kadispora Kota Bandung Eddy Marwoto, Dodi Ridwansyah, dan mantan Ketua Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung Deni Nurhadiana Hadimin.

Baca Juga: Polisi Tetapkan Ibu Tiri Penganiaya Balita di Bandung Sebagai Tersangka

Dalam uraian dakwaan yang dibacakan jaksa, Pramuka Kota Bandung tercatat menerima dana hibah total Rp 6,5 miliar. Rinciannya yaitu Rp 2,5 miliar pada tahun anggaran 2017, Rp 2,5 miliar pada 2018 dan Rp 1,5 miliar pada 2020.

Dalam perjalanannya, Kejati Jabar kemudian menemukan tindakan penyalahgunaan atas pencairan dana hibah tersebut. Yossi Irianto cs meloloskan anggaran representatif, honorarium, hingga membuat pengeluaran fiktif atas dana hibah tersebut.

"Sehingga total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 1.555.962.000," kata Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025).

Baca Juga: Pemkot Depok Gandeng Kementerian Lingkungan Hidup Bersihkan Situ Gadog

Dalam uraian dakwaan, kerugian negara pada 2017 tercatat mencapai Rp 340 juta. Rinciannya untuk uang representatif dan refresentarif ke-13 Rp 78 juta, uang honor staf dan honor ke-13 Rp 202,35 juta, bingkisan untuk pengurus Rp 17,05 juta serta pengeluaran fiktif Rp 42,7 juta.

Kemudian pada 2018, kerugian negara dari kasus koripsi hibah pramuka mencapai Rp 504,86 juta. Rinciannya, untuk uang representatif dan refresentarif ke-13 Rp 162 juta, uang honor staf dan honor ke-13 Rp 180 juta, uang honor staf ke-14 Rp 15 juta, uang tunjangan hari raya Rp 28,5 juta, bingkisan untuk pengurus Rp 15 juta serta pengeluaran fiktif Rp 104,36 juta.