Maling Modus Pecah Kaca Mobil Beraksi di Margonda

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Jalan Margonda Raya, Kota Depok viral.

Diketahui, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (23/11) malam. Saat kejadian korban sedang membeli makanan di lokasi tersebut.

Dalam video, di lokasi tersebut tampak ada mobil berwarna putih yang terparkir di pinggir Jalan Margonda Raya.

Kemudian, telihat seorang pelaku datang dengan mengenakan baju putih dan mengarah ke mobil tersebut.

Pelaku pun langsung beraksi dengan memecahkan kaca mobil, dan mengambil barang di dalam kendaraan itu.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama membenarkan adanya aksi tersebut.

“Iya (benar),” ucap Made dikutip Senin (24/11/2025).

Made memastikan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut.