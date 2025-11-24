Balita Raditya Tewas Penuh Luka, Polisi Periksa Intensif Ibu Tiri

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polisi memeriksa lima orang saksi, termasuk ibu tiri dari balita Raditya Allibyan Fauzan (4 tahun), yang meninggal dunia dengan penuh luka lebam. Dugaan sementara, Raditya meninggal karena dianiaya oleh ibu sambungnya.

Ibu kandung korban, Titawati, pun masih tak menyangka, putranya dari pernikahan pertamanya, harus meninggal dengan cara yang mengenaskan.

"Lebam di tangan kanan, kiri, di kaki, di perut, di kepala. Pendarahan di otak, terus tulang dada kanan kiri patah sama tulang kepala (ada retak)," kata Titawati, saat dikonformasi, Senin (24/11/2025).

Titawati mengaku setelah berpisah dengan suaminya (ayah Pian), ia mengasuh anak pertama. Sementara Pian, tinggal bersama ayah dan istri barunya.

Menurut dia, awalnya ia di kabari jika Pian, jatuh dari kamar mandi, pada Jumat (21/11/2025). Kala itu, dirinya dikabari jika Pian tak sadarkan diri.

"Terjatuh di lantai dalam kondisi pas bawa anak ibu udah nggak sadar. Kejadiannya jam setengah 2 siang. Dan saya dapet kabar jam 5. Kalau meninggal Sabtu pagi," ungkapnya.

Dua bulan lagi, Pian akan menginjak umur lima tahun. Namun sayangnya, Pian harus merenggang nyawa, dengan penuh pilu.

"Kalau kemarin sempat ditutup-tutupi (oleh ayah kandungnya Pian) tapi setelah dilaporkan ke Polres ada pengakuan bahwa ya ada penganiayaan," tuturnya.