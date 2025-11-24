JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polrestabes Bandung Periksa 5 Saksi Cari Penyebab Kematian Balita Raditya

Polrestabes Bandung Periksa 5 Saksi Cari Penyebab Kematian Balita Raditya

Senin, 24 November 2025 – 14:00 WIB
Polrestabes Bandung Periksa 5 Saksi Cari Penyebab Kematian Balita Raditya - JPNN.com Jabar
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton saat ditemui di Kantor Satreskrim Polrestabes Bandung, Jalan Badak Singa, Senin (24/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung masih menyelidiki kasus kematian balita Raditya Allibyan Fauzan (4 tahun). Berdasarkan pemeriksaan sementara, ada dugaan tindak pidana kekerasan pada kematian Raditya.

Dugaan tindak pidana kekerasan ini dikuatkan dengan ditemukannya sejumlah luka pada jenazah Raditya.

"Dari hasil kesimpulan kami bahwa memang diduga adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan korban meninggal dunia," kata Kasatreskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton saat ditemui di Kantor Satreskrim Polrestabes Bandung, Jalan Badak Singa, Senin (24/11/2025).

Baca Juga:

Namun, lanjut Anton, belum ada tersangka pada kasus ini. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang saksi.

"Sudah ada lima orang yang diperiksa untuk dimintai keterangan. Saat ini masih di dalami, mohon doa secepatnya kasus ini bisa terang benderang," ujarnya.

Terkait dengan hasil autopsi, Anton mengungkap ditemukan banyak luka pada tubuh balita tersebut. Beberapa luka, dikarenakan adanya dugaan pemukulan dengan benda tumpul.

Baca Juga:

"Nah untuk korban dari hasil pemeriksaan autopsi memang ditemukan banyak luka-luka. Baik luka-luka baru maupun luka bekas lama," tuturnya.

Menurutnya, berdasarkan hasil autopsi, ditemukan luka-luka di bagian kepala, dahi, juga di tangan dan kaki korban.

Satreskrim Polrestabes Bandung masih menyelidiki kasus kematian balita Raditya Allibyan Fauzan yang diduga mengalami kekerasan. Berikut hasil autopsinya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   penganiayaan satreskrim polrestabes bandung penganiayaan balita balita tewas dianiaya dugaan penganiayaan balita

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU